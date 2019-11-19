Çanakkale'de elektrik kesintisi

Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Limak Enerji Uludağ Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım'da 10.00-14.00 saatlerinde, 21 Kasım'da ise 10.00-15.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek.



Çalışmalar süresince, Barbaros Mahallesi, Şehit Gürol Caddesi, Dilek 1 Sokak, İda Sokak ve çevresine elektrik verilemeyecek.