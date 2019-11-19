Çanakkale'de elektrik kesintisi
6 saat önce
Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:04 Kaynak: AA
Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Limak Enerji Uludağ Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım'da 10.00-14.00 saatlerinde, 21 Kasım'da ise 10.00-15.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek.
Çalışmalar süresince, Barbaros Mahallesi, Şehit Gürol Caddesi, Dilek 1 Sokak, İda Sokak ve çevresine elektrik verilemeyecek.
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