Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de elektrik kesintisi
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Çanakkale'de elektrik kesintisi

6 saat önce

Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Limak Enerji Uludağ Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım'da 10.00-14.00 saatlerinde, 21 Kasım'da ise 10.00-15.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek.


Çalışmalar süresince, Barbaros Mahallesi, Şehit Gürol Caddesi, Dilek 1 Sokak, İda Sokak ve çevresine elektrik verilemeyecek.

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:04 Kaynak: AA
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