Çanakkale'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Çanakkale il merkezinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan son operasyonlarda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale'de kaçak içki operasyonu, System.String[]

Çanakkale il merkezinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan son operasyonlarda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu il merkezindeki belirlenen adreslere operasyon düzenleyen KOM ekipleri, 142 adet gümrük kaçağı ve 109 adet de sahte bandrollü alkollü içkiyi ele geçirdi. Malzemelerin tamamına el konulurken, şüpheli H.A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Semaverden sızan karbonmonoksit gazı iki can aldı
Vahşice öldürülen Büşra'nın katili hakkında yeni detay! Babası da annesini pompalı tüfekle öldürmüş Metruk binada yaralı bulunan 8 yaşındaki Muhammed öldü! Dayısı ve bir köylüsü gözaltına alındı Firari asker, 26 yıl sonra yol kontrolünde yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 00:26:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]