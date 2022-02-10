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Çanakkale'de kayıp keçiler drone yardımı ile bulundu - Son Dakika

Çanakkale'de kayıp keçiler drone yardımı ile bulundu

10.02.2022 18:08
Çanakkale'de kayıp keçiler drone yardımı ile bulundu

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Halilağa köyünde keçi yetiştiriciliği yapan Recep Aydoğan'ın kaybolan 47 keçisi Jandarma ve Çan Belediyesinin dronelerinin yardımı ile bulundu.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Halilağa köyünde keçi yetiştiriciliği yapan Recep Aydoğan'ın kaybolan 47 keçisi Jandarma ve Çan Belediyesinin dronelerinin yardımı ile bulundu.

Olay dün akşam 16.00 sıralarında Çan ilçesine bağlı Halilağa köyünde meydana geldi. Bayramiç ilçesi Muratlar köyünde ikamet eden Serpil ve Recep Aydoğan çiftinin Çan Halilağa köyünde bulunan tarlasındaki 117 keçiden, 47 tanesi kar ve tipi dolayısıyla kaybolunca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çan Belediyesin ekiplerinden yardım istediklerini söyleyen Halilağa Köyü Muhtarı Necdet Alkan, "Dün havanın açmasının ardından jandarma ve belediyeye ait 2 drone ile yapılan arama çalışmalarında 47 keçi sağ olarak köye 4 kilometre uzaklıktaki Şaplık mevkiinde karlı alanda bulundu. Bostanlık mevkiindeki keçi sayasına getirilerek Aydoğan çiftine teslim edildi" dedi.

Keçilerin sahibi Recep Aydoğan ise, "Keçilerimin bu kış gününde 30 santim karla kaplı arazide drone yardımı ile bulan ilçe jandarma ekiplerine ve belediye ekiplerine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Bulunan keçiler sahibine sağ olarak teslim edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de kayıp keçiler drone yardımı ile bulundu
Çanakkale'de kayıp keçiler drone yardımı ile bulundu
Çanakkale'de kayıp keçiler drone yardımı ile bulundu
Çanakkale'de kayıp keçiler drone yardımı ile bulundu

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Çanakkale, Hisarcık, Jandarma, Aydoğan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de kayıp keçiler drone yardımı ile bulundu - Son Dakika


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