Çanakkale sokakları göle döndü - Son Dakika

- Çanakkale sokakları göle döndü

Beklenen yağış geldi, sokaklar yağmur sularıyla doldu taştı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de beklenen yağış geldi. Akşam saatlerinde bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkilerken, bazı sokak ve caddelerdeki rögarlar dolup, taştı. İşten çıkan vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.

Çanakkale'de 2 gündür devam eden şiddetli lodos fırtınası yerini sağanak yağışa bıraktı. Kentte 17.00 sıralarında etkisini arttıran yağmur, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Erken saatte kararan hava nedeniyle boğaz hattında çalışan feribotlar ışıklarını, trafikte bulunan araçlar ise farlarını açarak yollarına devam edebildi.

Sokaklar göle döndü

Kent merkezinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kayserili Ahmetpaşa Caddesi, Demircioğlu Caddes, Atatürk Caddesi ve Stadyum Caddesi gibi işlek caddelerde kısa sürede su birikintileri meydana geldi. Belediyeye bağlı ekipler, taşan rögarlara müdahale ederken, polisler de trafik güvenliğini sağladı.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada ise vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada; "Bu akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan başlayacak yağışların sabah saatlerinden itibaren Çanakkale il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklenmektedir. Çok kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına oluşma riski ) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.