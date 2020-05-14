Çankayalılara 19 Mayıs'a özel

Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilçe sakinlerine Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" isimli eserini hediye ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hoş Geldiniz Masası, emlak ve çevre temizlik vergisi gibi ödeme noktalarında Nutuk kitabının hediye edildiği Çankayalıların, evde kaldıkları süre boyunca keyifli vakit geçirmeleri amaçlanıyor.

Çankayalılar, 7 noktada dağıtılan Nutuk kitabına şu adreslerden ulaşabilecek:

Merkez: Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Caddesi No: 11

Dikmen Tahsilat Bürosu: İlker Caddesi No: 1 Sokullu Çankaya Evi içi

Yıldız Tahsilat Bürosu: Çankaya Yıldız Mahallesi. artım sokak Yıldız semt pazarı içi

Emek Tahsilat Bürosu: Emek Mahallesi 28. Cadde No: 2 semt pazarı içi

Küçükesat: Bülbülderesi Caddesi Esat Çankaya Evi içi

Çayyolu Tahsilat Bürosu: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı Özçelik İş Merkezi No: 94

Yüzüncü Yıl Tahsilat Bürosu: 100.Yıl Çankaya Evi içi 1534 ile 1524 sokakları kesişimi