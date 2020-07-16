Çankırı'da '15 Temmuz' anması - Son Dakika

Çankırı'da '15 Temmuz' anması

ÇANKIRI'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında program gerçekleştirildi.

ÇANKIRI'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında program gerçekleştirildi.

Belediye Meydanı'nda gerçekleşen programa, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan Vali Abdullah Ayaz, FETÖ'nün uzun yıllar dini istismar ettiğini belirterek, "FETÖ, uzun yıllar boyunca dinimizi bir istismar aracı olarak kullanarak, her türlü kirli usulle devletin, bürokrasinin, ordunun, yargının özetle ülke yönetiminin ve toplumun tüm birimlerine sızan, kanser gibi yayılan zehirli bir yapıdır" dedi.

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
'BİZDE KAHRAMAN BİTMEZ'

Darbeye teşebbüs etmek isteyenlere Türk milletinin gereken cevabı her zaman vereceğini dile getiren Ayaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra da bu tür hain girişimlere kalkışacak olanlara şunu hatırlatmak isteriz ki bizde kahraman bitmez. Milletimiz, 15 Temmuz'da darbeye teşebbüs edenlere gereğini gösterdi. Engin tecrübeye sahibiz. Aziz milletimiz, 15 Temmuz akşamı Sayın Cumhurbaşkanımızın 'meydanlara çıkın' çağrısından sonra arkasını düşünmeden meydanlara koşmuş, hainlerin önüne dikilmiş, tankların önüne yatmış, demokrasiye, meclise, vatanına sahip çıkmıştır. Şehadete eren kahramanlar cennette yerlerini almışlardır. Kahraman gazilerimiz de vatanımıza hizmete devam etmişlerdir. Yarenler diyarı Çankırı, aynı zamanda şehitler diyarıdır. Şehitlerimiz, gazilerimiz başımızın tacı. Tüm kurum kuruluşlarımızla şehit ailelerimizin, gazilerimizin hizmetinizdeyiz."

Konuşmaların ardından 15 Temmuz şehitleri için dua okundu.


AK Parti, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 04:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çankırı'da '15 Temmuz' anması - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
19:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 04:37:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı'da '15 Temmuz' anması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]