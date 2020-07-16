Çankırı'da '15 Temmuz' anması - Son Dakika

ÇANKIRI'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında program gerçekleştirildi.

Belediye Meydanı'nda gerçekleşen programa, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan Vali Abdullah Ayaz, FETÖ'nün uzun yıllar dini istismar ettiğini belirterek, "FETÖ, uzun yıllar boyunca dinimizi bir istismar aracı olarak kullanarak, her türlü kirli usulle devletin, bürokrasinin, ordunun, yargının özetle ülke yönetiminin ve toplumun tüm birimlerine sızan, kanser gibi yayılan zehirli bir yapıdır" dedi.

'BİZDE KAHRAMAN BİTMEZ'

Darbeye teşebbüs etmek isteyenlere Türk milletinin gereken cevabı her zaman vereceğini dile getiren Ayaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra da bu tür hain girişimlere kalkışacak olanlara şunu hatırlatmak isteriz ki bizde kahraman bitmez. Milletimiz, 15 Temmuz'da darbeye teşebbüs edenlere gereğini gösterdi. Engin tecrübeye sahibiz. Aziz milletimiz, 15 Temmuz akşamı Sayın Cumhurbaşkanımızın 'meydanlara çıkın' çağrısından sonra arkasını düşünmeden meydanlara koşmuş, hainlerin önüne dikilmiş, tankların önüne yatmış, demokrasiye, meclise, vatanına sahip çıkmıştır. Şehadete eren kahramanlar cennette yerlerini almışlardır. Kahraman gazilerimiz de vatanımıza hizmete devam etmişlerdir. Yarenler diyarı Çankırı, aynı zamanda şehitler diyarıdır. Şehitlerimiz, gazilerimiz başımızın tacı. Tüm kurum kuruluşlarımızla şehit ailelerimizin, gazilerimizin hizmetinizdeyiz."

Konuşmaların ardından 15 Temmuz şehitleri için dua okundu.