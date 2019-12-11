CANLI | Chelsea - Lille

Stamford Bridge'de saat 23.00'te başlayan karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...



Lille'de forma giyen milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı.



Bu karşılaşma öncesi 8 puanı bulunan Chelsea, Valencia ile aynı puanda ancak averajla 3. sırada yer alıyor. 1 puanla Avrupa'ya veda etmesi kesinleşen Lille'in ise iddiası bulunmuyor.



İLK 11'LER



Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rüdiger, Zouma, Emerson, Jorginho, Kante, Kovacic, Willian, Pulisic, Abraham



Lille: Maignan, Zeki Çelik, Gabriel, Djalo, Pied, Soumare, Thiago Maia, Yusuf Yazıcı, Xeka, Luiz Araujo, Remy



