Son Dakika Haberleri: CANLI | Chelsea - Lille
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CANLI | Chelsea - Lille

6 saat önce

Stamford Bridge'de saat 23.00'te başlayan karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Stamford Bridge'de saat 23.00'te başlayan karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...


Lille'de forma giyen milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı.


Bu karşılaşma öncesi 8 puanı bulunan Chelsea, Valencia ile aynı puanda ancak averajla 3. sırada yer alıyor. 1 puanla Avrupa'ya veda etmesi kesinleşen Lille'in ise iddiası bulunmuyor.


İLK 11'LER


Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rüdiger, Zouma, Emerson, Jorginho, Kante, Kovacic, Willian, Pulisic, Abraham


Lille: Maignan, Zeki Çelik, Gabriel, Djalo, Pied, Soumare, Thiago Maia, Yusuf Yazıcı, Xeka, Luiz Araujo, Remy


Stamford Bridge, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Chelsea, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:33 
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