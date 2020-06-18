Çardakta otururken yıldırım isabet eden üniversiteli genç kız öldü - Son Dakika

Kütahya'da yıldırım isabet eden üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Hamidiye Kızılcaören köyünde bir evin bahçesindeki ağaca yıldırım düştü.

Yıldırım, ağacın yakınındaki çardakta anne ve babasıyla oturan Bartın Üniversitesi öğrencisi Seda Öztürk'e (22) isabet etti.

Köy Muhtarı Özkan Yiğit'in aracına alınan Öztürk, yolda ambulansa nakledildikten sonra hastaneye ulaştırılamadan yaşamını yitirdi.

Öztürk'ün cansız bedeni, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Olay yerinde, ağacın parçalandığı, genç kızdan geriye ayakkabısının tekinin kaldığı görüldü.

Muhtar Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğlen çok şiddetli bir gök gürültüsü duyduklarını söyledi.

Daha sonra Öztürk ailesinin evine geldiklerini belirten Yiğit, "Seda'nın babası ve annesi de yerde yatıyordu. Herhangi bir yaralanmaları yoktu. Seda ise bilincini kaybetmiş durumdaydı. Ayakkabısının biri ayağında, diğeri yerdeydi. Hemen aracıma bindirip hastaneye yetiştirmek için yola çıktık. Yolun yarısında Seda'yı ambulansa aktardık. Daha sonra hastaneye ulaşamadan vefat ettiğini öğrendik." diye konuştu.

Rektörden taziye mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Öztürk için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Prof. Dr. Uzun, mesajında, "Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Seda Öztürk'ün talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatının baharında aramızdan ayrılan öğrencimize Allah'tan rahmet, yakınları ile Bartın Üniversitesi ailesine sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.