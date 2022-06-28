Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Osmaneli istikametine seyir halindeki Hasan Dinçer E. yönetimindeki 11 AAH 432 plakalı kamyon, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi önünde sol şeritten sağ şeride geçmek istediği esnada yine aynı istikamette seyir halindeki Murat K. idaresindeki 54 RA 357 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon önünde 5 metre sürüklenen araç sürücüsü ve içinde yolcu olarak bulunan Hanife K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika: Çarptığı otomobili 5 metre sürükledi: 2 yaralı - Son Dakika

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