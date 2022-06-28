Son dakika: Çarptığı otomobili 5 metre sürükledi: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Çarptığı otomobili 5 metre sürükledi: 2 yaralı

28.06.2022 10:31

Son dakika haber: Çarptığı otomobili 5 metre sürükledi: 2 yaralıBİLECİK Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çarptığı otomobili 5 metre sürükledi: 2 yaralı

BİLECİK Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Osmaneli istikametine seyir halindeki Hasan Dinçer E. yönetimindeki 11 AAH 432 plakalı kamyon, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi önünde sol şeritten sağ şeride geçmek istediği esnada yine aynı istikamette seyir halindeki Murat K. idaresindeki 54 RA 357 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon önünde 5 metre sürüklenen araç sürücüsü ve içinde yolcu olarak bulunan Hanife K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıları sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, Bilecik-Osmaneli karayolu araçların çekilmesine kadar tek şeritten ilerledi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Çarptığı otomobili 5 metre sürükledi: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Çarptığı otomobili 5 metre sürükledi: 2 yaralı - Son Dakika
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