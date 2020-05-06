CarrefourSA'dan Anneler Günü'ne özel hizmet - Son Dakika
Son Dakika Güncel CarrefourSA'dan Anneler Günü'ne özel hizmet - Son Dakika

CarrefourSA'dan Anneler Günü'ne özel hizmet

11 dakika önce

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, binlerce üründen oluşan Anneler Günü hediyelerini yüzde 70'e varan indirim fırsatıyla Carrefoursa.com ve CarrefourSA Online Marketi'nden müşterileriyle buluşturuyor.

CarrefourSA'dan Anneler Günü'ne özel hizmet, System.String[]

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, binlerce üründen oluşan Anneler Günü hediyelerini yüzde 70'e varan indirim fırsatıyla Carrefoursa.com ve CarrefourSA Online Marketi'nden müşterileriyle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl mayıs ayının ikinci pazarı kutlanan Anneler Günü dolayısıyla annesine hediye almak isteyenler, Carrefoursa.com ve CarrefourSA Online Marketi'nde yer alan binlerce ürüne yüzde 70'e varan indirim oranları ya da çok uygun fiyatlarla ulaşabiliyor.

İstanbul'da oturanlara satın aldıkları hediyeler, steril bir şekilde paketlenip 1 gün içinde teslim edilebiliyor. Diğer şehirlerde oturanlara ise hediyeleri kargo ile ulaştırılıyor.

El, yüz ve vücut bakım kremlerinde yüzde 40, saç boyalarında yüzde 40, Eau de Toilette, deodorant, roll-on stick çeşitlerinde yüzde 40, küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerinde yüzde 30, Paşabahçe ürünlerinde yüzde 40, Tex marka havlu çeşitlerinde yüzde 40, Tefal tava ve tencerelerde yüzde 25, Lava tava ve tencerelerde yüzde 25 indirim uygulanıyor.

Ayrıca, dünyaca ünlü saatlerde yüzde 70'e varan indirim fırsatı sunulurken, Skechers kadın spor ayakkabıları 299,90 TL'den ve Crocs Crocband pembe kadın terliği de 249,90 TL'den müşterilerle buluşuyor.

Sabancı Holding, Anneler Günü, Carrefoursa, Carrefour, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 12:24 Kaynak: AA


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