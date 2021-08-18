Çarşamba'da ilçe protokolü ile muhtarlar bir araya geldi - Son Dakika

Çarşamba Muhtarlar Derneğince düzenlenen programda ilçe protokolü ile muhtarlar bir araya geldi.

Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Göl Restoran'da düzenlenen kahvaltı programında yaptığı konuşmada, muhtarlarla birlikte daha yaşanabilir, refah seviyesi daha yüksek Çarşamba için çalıştıklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile tüm mahallelere hizmet götürmeye gayret ettiklerini anlatan Doğan, "Beton yol çalışmalarında önemli mesafe katettik. İlçe merkezinde altyapı çalışmalarına başladık. Yağmur suyu hattı, kanalizasyon hattını birbirinden ayırıyoruz ve içme suyu hattımızı da yenileyeceğiz. Altyapı çalışmalarımızı tamamladıktan sonra sağanak yağışlarda inşallah su taşkınlarının önüne geçmiş olacağız. Siz muhtarlarımızla istişare içerisinde olarak inşallah Çarşamba'mıza güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan da haziran ayında gerçekleştirilen seçimde göreve seçildiklerini belirterek, "Seçimde destek veren vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Sinop ve Kastamonu'da sel felaketi yaşandı ve birçok insanımız mağdur oldu. Çarşamba Muhtarlar Derneği olarak sel bölgelerine yardım toplayacağız. Bunun için tüm muhtarlarımızın desteğini bekliyoruz." diye konuştu.

Programa Kaymakam Şükrü Yıldırım, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, MHP Çarşamba İlçe Başkanı Kemal Düzgün, CHP Çarşamba İlçe Başkanı İlhan Yürükcü, İYİ Parti Çarşamba İlçe Başkanı Turhan Yazıcı, Saadet Partisi Çarşamba İlçe Başkanı Zekai Adem Sapancı, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ile kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.