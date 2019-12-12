Çarşamba Ovası'nda kivi üretimi - Son Dakika

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Ovası'nda kivi dikim alanı ve üretiminin her geçen sene arttığını dile getirdi.

Aydemir, kivi fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini, ovada kivi dikim alanlarının genişlediğini söyledi.

Kivi hasadının ovada çok iyi geçtiğini ifade eden Aydemir, "Fiyatlar şu anda 3 lira 50 kuruş ila 4 lira 40 kuruş arasında değişiyor. Fiyatların bu seviyelerde olması da üreticilerimizi ayrıca memnun ediyor." dedi.

Geçen yıla oranla kivi dikim alanının yüzde 100'ün üzerinde arttığını ve buna oranla da üretimin arttığını belirten Aydemir, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz fındıklarını söküp kivi dikmeye başladılar. Yeşilırmak'ın doğu sahilinde Ordu köyünden Paşayazı'ya kadar batı sahilinde de Kumköy'den Karamustafalı'ya kadar ilerleyen yıllarda tamamen kivi bahçeleri ile dolu olmasını bekliyoruz. Bunda kiviye talebin yüksek olması ve toprakların kivi üretimi için müsait olması da önemli etkenler durumunda bulunuyor. Biz de kivi üretimi yapmak isteyen üreticilerimize elimizden gelen tüm yardımı yapıyoruz."