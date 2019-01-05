Son Dakika Haberleri: Çarşı İznine Çıkan Askerlerin Bayrak Hassasiyeti Duygulandırdı

Çarşı İznine Çıkan Askerlerin Bayrak Hassasiyeti Duygulandırdı

1 saat önce

Dalaman'da vatani görevini yapan askerlerin çarşı izninde, bir iş yerinin önünde rüzgardan katlanan Türk bayrağını düzeltmeleri duygulandırdı.

Çarşı İznine Çıkan Askerlerin Bayrak Hassasiyeti Duygulandırdı, System.String[]
Dalaman'da vatani görevini yapan askerlerin çarşı izninde, bir iş yerinin önünde rüzgardan katlanan Türk bayrağını düzeltmeleri duygulandırdı.

Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan Aydın, Ankara ve Ağrılı dört er, hafta sonu çarşı iznine çıktı. Atatürk Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağının rüzgardan katlandığını fark eden erler, iş yerine yöneldi.

Askerler, iş yerinin önündeki çiçek saksısının üzerine çıkarak bayrağı düzeltti. Erlerin bayrağı düzelttiği anlar cep telefonuyla görüntülendi. Askerlerin hassasiyeti, vatandaşlardan takdir topladı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni aldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:41 Kaynak: İHA

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