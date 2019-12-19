Cavaliers, Cedi Osman'ın 18 sayı attığı maçta Hornets'i yendi | NBA'de günün sonuçları - Son Dakika
Son Dakika Spor Cavaliers, Cedi Osman'ın 18 sayı attığı maçta Hornets'i yendi | NBA'de günün sonuçları - Son Dakika Spor

Cavaliers, Cedi Osman'ın 18 sayı attığı maçta Hornets'i yendi | NBA'de günün sonuçları

6 saat önce

NBA'e 9 maçla devam edildi.

Cavaliers, Cedi Osman'ın 18 sayı attığı maçta Hornets'i yendi | NBA'de günün sonuçları, System.String[]

NBA'e 9 maçla devam edildi. Cavaliers, ilk 5'te başlayarak 32 dakika 11 saniye sahada kalan Cedi Osman'ın 18 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma, 1 blokluk performans sergilediği maçta Hornets'i 100-98 yendi ve 7. galibiyetini aldı.


Cavaliers'ta Collin Sexton 23, Kevin Love 16, Tristan Thompson 14 sayı attı.


Sezonun 18. yenilgisini yaşayan Hornets'ta Terry Rozier 35, Cody Zeller 15, Marvin Williams 10 sayı kaydetti.


Öte yandan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın evinde Miami Heat'e 108-104 kaybettiği mücadelede 6 sayı üretti.


NBA'e 4 maçla devam edilecek.


Sonuçlar


Washington Wizards- Chicago Bulls: 109-110 (Uzatmada)


Detroit Pistons- Toronto Raptors: 99-112


Philadelphia 76ers-Miami Heat: 104-108


Cleveland Cavaliers- Charlotte Hornets: 100-98


Oklahoma City Thunder- Memphis Grizzlies: 126-122


Minnesota Timberwolves- New Orleans Pelicans: 99-107


Denver Nuggets- Orlando Magic: 113-104


Dallas Mavericks- Boston Celtics: 103-109


Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 122-112


Miami Heat, kevin love, Cedi Osman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:31 
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