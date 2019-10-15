Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Reinsalu ile telefonda görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile telefon görüşmesi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:50 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Estonyalı mevkidaşı Reinsalu telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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