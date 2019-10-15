Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Reinsalu ile telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Reinsalu ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Reinsalu ile telefonda görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Reinsalu ile telefonda görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Estonyalı mevkidaşı Reinsalu telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:50 Kaynak: AA
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