Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Reinsalu ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Estonyalı mevkidaşı Reinsalu telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile telefon görüşmesi yaptı.

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