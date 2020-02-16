Çavuşoğlu Münih'te Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu Münih'te Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu Münih'te Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu Münih'te Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Gani'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini belirten Çavuşoğlu, "Barış, ancak Afganların önderliğinde ve sahipliğinde bir barış süreci ile mümkündür. Kardeş Afgan halkının daima yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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