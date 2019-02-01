Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Odessa'da İstanbul Park'ı Ziyaret Etti

Çavuşoğlu, Odessa'da İstanbul Park'ı Ziyaret Etti

34 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılmak için gittiği Ukrayna'da, Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile birlikte Odessa'da bulunan İstanbul Park'ı ziyaret etti.

Çavuşoğlu, Odessa'da İstanbul Park'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye- Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılmak için gittiği Ukrayna'da, Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile birlikte Odessa'da bulunan İstanbul Park'ı ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:50 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, İstanbul Park, Dünya
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