Çavuşoğlu, Odessa'da İstanbul Park'ı Ziyaret Etti
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılmak için gittiği Ukrayna'da, Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile birlikte Odessa'da bulunan İstanbul Park'ı ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:50 Kaynak: DHA
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