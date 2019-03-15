Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Vize muafiyetiyle ilgili 6 kriter kaldı

Çavuşoğlu: Vize muafiyetiyle ilgili 6 kriter kaldı

12 dakika önce

Dışişler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vize muafiyetiyle ilgili 6 kriter kaldı.

Çavuşoğlu: Vize muafiyetiyle ilgili 6 kriter kaldı, System.String[]
Dışişler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vize muafiyetiyle ilgili 6 kriter kaldı. Önümüzdeki süreçte bunları tamamlamayı planlıyoruz"dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:15 

Mevlüt Çavuşoğlu, Vize, Ekonomi
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