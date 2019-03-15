Çavuşoğlu: Vize muafiyetiyle ilgili 6 kriter kaldı
12 dakika önce
Dışişler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vize muafiyetiyle ilgili 6 kriter kaldı.
Dışişler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vize muafiyetiyle ilgili 6 kriter kaldı. Önümüzdeki süreçte bunları tamamlamayı planlıyoruz"dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:15
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