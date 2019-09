Çaycuma'da İtfaiye Haftası kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İtfaiye teşkilatının 305. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle program gerçekleşti.



Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından çelenk sunumu gerçekleşti. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı İtfaiye Amiri Ferdi Maden yaptı. Maden, "Her yıl 25 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ve bu yıl 305.yılını kutluyoruz. İtfaiyecilik; bilgi, tecrübe, cesaret ve özveri isteyen, en riskli ve en stresli mesleklerden birisidir. İtfaiyeciler, silahı hortum ve mermisi su olan ateş savaşçılarıdır. Vatandaşın yangına karşı can ve mal güvenliğini koruma görevini üstlenen itfaiyecilerin; her türlü koşulda hiç bir menfaat gözetmeden düşündüğü tek şey kurtarmak ve söndürmektir. Ödülü ise başarılı olduğunda duyduğu hazdır. İtfaiyeciler, görevleri ve aldıkları sorumluluk itibariyle bu alan üzerinde uzmanlaşmış gerekli eğitimleri almış kişilerden oluşmaktadır. Başka bir ifade ile sıradan sivil bir vatandaşın müdahale şeklinden farklı olarak itfaiyeciler, bu tür olaylarda daha profesyonel yaklaşım göstermektedir. İtfaiyecilerin görevleri itibariyle sorumluluk aldığı üç temel konu bulunmaktadır. Bu konular sırasıyla can kurtarmak, mal kurtarmak ve çevreyi korumaktır. Genellikle yangın ile özdeşleşen personel aynı zamanda deprem, sel, patlama durumlarda da çeşitli görevler üstlenmekte, can ve mal kaybını önlemeye çalışmaktadır. Şundan emin olmanızı isterim ki Çaycuma Belediyesi İtfaiyesi'de aynı fedakar duygularla ilçemize hizmet vermektedir. İtfaiye teşkilatı olarak yangından kurtarma faaliyetlerine kadar birçok alanda ilçenin yüzünü ağartacak, hepimizin göğsünü kabartacak çalışmalara imza atıyoruz" diyerek konuştu.



Öncelikle yüksek katlı binalardan yangında mahsur kalan öğrenci kurtarılma tatbikatı gerçekleşti. Daha sonrasında itfaiye ekiplerinin hazırladığı teçhizat ve ekipmanları sergisi gezildi. Özellikle çocuklar itfaiye ekiplerini büyük bir ilgi ve beğeni ile izlediler. Akabinde Çaycuma İtfaiye personeli Yaşam Parkı Doğal Gölet'te suda boğulma tehlikesi geçiren kişinin kurtarılması ve dalgıç gösterileri gerçekleşti. - ZONGULDAK