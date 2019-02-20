Çayda 3 Kadın Cesedi Bulundu
1 saat önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Afrin Çayı'nda 3 kadın cesedi bulundu.
Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki Afrin
Çayı'nda 3 kadın cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Davutpaşa
Mahallesi'nde vatandaşlar, Afrin Çayı üzerinde 3 kadın cesedi görmesi üzerine hemen jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesetleri sudan çıkarttı. Olay yerine gelen savcı tarafından incelenen cesetler sağlık ekipleri tarafından Reyhanlı Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Suriye
uyruklu oldukları bildirilen kadınların ölüm sebeplerinin belirlenmesi için kadınların cesetlerinin Adana Adli Tıp Kurumu
'na gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:26 Kaynak: İHA
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