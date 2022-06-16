Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 6. gününde

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışması, sabahın erken saatlerinde başladı. Sağlık çalışanını arama çalışmaları 6 gündür 132 personelle devam ediyor.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen ilçe sağlık müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ve akıntıya kapılan Eyüp Güneş'in bulunması için Beğendik beldesinde aramalar devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarına, jandarma arama/kurtarma timleri, Polis arama/kurtarma timlerinin yanı sıra UMKE, AFAD, jandarma ve güvenlik korucularından oluşan 132 kişilik arama/kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara devam ediyor.

Zor tabiat şartlarında Arama/kurtarma çalışmaları Müküs çayı boyunca Rafting botları ve insansız hava araçları ile hem karadan, hem sudan hem de havadan çalışmalar sürüyor.