Son Dakika Haberleri: Çayda balık ölümlerine fabrika atıkları ve kanalizayon neden oluyor iddiası
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Çayda balık ölümlerine fabrika atıkları ve kanalizayon neden oluyor iddiası

1 saat önce

BURDUR'un Bucak ilçesi Hızarcılar, Marangozlar ve Mobilyacılar Derneği Başkanı İsmail İnan, Aşağı Gökdere Çayı'nda toplu balık ölümleri görüldüğünü belirterek, Isparta'nın kanalizasyon ve fabrika atık sularının çaya karıştığını iddia etti.

Çayda balık ölümlerine fabrika atıkları ve kanalizayon neden oluyor iddiası, System.String[]
BURDUR'un Bucak ilçesi Hızarcılar, Marangozlar ve Mobilyacılar Derneği Başkanı İsmail İnan, Aşağı Gökdere Çayı'nda toplu balık ölümleri görüldüğünü belirterek, Isparta'nın kanalizasyon ve fabrika atık sularının çaya karıştığını iddia etti.
Bucak Hızarcılar, Marangozlar ve Mobilyacılar Derneği Başkanı İsmail İnan, Isparta'dan gelip Eğirdir ve Bucak sınırları içerisinden Karacaören Baraj Gölü'ne akan Aşağı Gökdere Çayı'nda toplu balık ölümleri görüldüğünü belirterek, Isparta'nın kanalizasyon ve fabrika atık sularının çaya karıştığını iddia etti. İsmail İnan, "Bölgemiz yeşil, akarsu ve gölleri olan bir bölgedir. Ne yazık ki Isparta'dan gelen fabrika suyu atıklarının Aşağı Gökdere Çayı'na karışmasıyla akarsuda zaman zaman toplu balık ölümleri yaşanmaktadır. Zehirli atıklar akarsuyla birlikte Karacaören Barajı'na karışıyor. Kirlenen, zehirlenen sudan balıkların yanı sıra çok sayıda canlı gibi insanlar da etkileniyor" dedi.
İsmail İnan, yaşanan kirliliğin tabiatı ve çevreyi derinden etkilediğini ve bu tehlikenin ileride daha vahim sonuçlara sebep olabileceğini aktardı. İsmail İnan, 'Dengemi bozma, suyumu kirletme Isparta' sloganıyla bir kampanya başlattıklarını da duyurdu.


Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:50 Kaynak: DHA
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