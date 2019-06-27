Son Dakika Haberleri: Çayıralan'da camiye gelen öğrencilere hediye
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Çayıralan'da camiye gelen öğrencilere hediye

56 dakika önce

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çayıralan Müftülüğünün ortaklaşa başlattığı "Camilerde Buluşalım Hediyeleri Alalım" projesinde yer alan öğrencilere hediyeleri verildi.

Çayıralan'da camiye gelen öğrencilere hediye, System.String[]
Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çayıralan Müftülüğünün ortaklaşa başlattığı "Camilerde Buluşalım Hediyeleri Alalım" projesinde yer alan öğrencilere hediyeleri verildi.
Proje kapsamında 32 öğrenciye bisiklet, 11 öğrenciye lisanslı forma, 47 öğrenciye de futbol topu hediye edildi.
Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen hediye dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Bekir Özen, bu projenin hazırlanmasına, yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ da müftülük ve milli eğitim müdürlüğü olarak bir araya gelerek gençleri daha iyiye daha güzele taşımak için gayret ettiklerini söyledi.
İlçe Müftüsü Yüksel Çelik de 19 Nisan'da başlayan projenin 14 Haziran'da sona erdiğini belirtti.
Çelik, projeye katılan öğrencilerin düzenli olarak camiye geldiğini, cemaatle namaz kıldıklarını ve çocukların katılımlarına göre puan verildiğini anlatarak, "Proje sonunda en çok puan alan çocuklarımıza bisiklet, lisanslı forma ve futbol topu hediye edildi. Bu kampanyamız öğrencilerimizin bundan sonrada namaz kılmasına vesile olmasını Cenabı haktan niyaz ediyorum." dedi.
Konuşmaların ardından öğrencilere hediyeleri verildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:03 Kaynak: AA
Futbol, Çayıralan, Güncel
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