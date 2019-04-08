Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor-Beşiktaş Maçının Ardından - Beşiktaş'ın Genel Sekreteri Ürkmezgil'in Açıklaması

Çaykur Rizespor-Beşiktaş Maçının Ardından - Beşiktaş'ın Genel Sekreteri Ürkmezgil'in Açıklaması

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 7-2 yenen Beşiktaş'ın Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, maçın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 7-2 yenen Beşiktaş'ın Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, maçın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:57 Kaynak: AA

Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Spor
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