Çaykur Rizespor-Beşiktaş Maçının Ardından - Beşiktaş'ın Genel Sekreteri Ürkmezgil'in Açıklaması
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 7-2 yenen Beşiktaş'ın Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, maçın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:57 Kaynak: AA
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