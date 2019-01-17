Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de Forma Giyen Faslı Oyuncu Aatif Chahechouhe ile Yıl Sonuna Kadar...

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de Forma Giyen Faslı Oyuncu Aatif Chahechouhe ile Yıl Sonuna Kadar...

2 saat önce

IHAAW114902-SPO/17-01-2019- Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yıl sonuna kadar anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de Forma Giyen Faslı Oyuncu Aatif Chahechouhe ile Yıl Sonuna Kadar..., System.String[]
IHAAW114902-SPO/17-01-2019

- Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yıl sonuna kadar anlaşma sağladı. 17.01.2019 11: 49: 02 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:54 Kaynak: İHA

Çaykur Rizespor, Aatif Chahechouhe, Fenerbahçe, Spor
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