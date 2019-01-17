Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de Forma Giyen Faslı Oyuncu Aatif Chahechouhe ile Yıl Sonuna Kadar...
2 saat önce
IHAAW114902-SPO/17-01-2019- Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yıl sonuna kadar anlaşma sağladı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:54 Kaynak: İHA
Son Dakika! Çaykur Rizespor, Fenerbahçeli Aatıf'ı Kiraladı
Bakan Kasapoğlu, Ali Koç'u Kabul Etti
Ertelenen Boluspor - Galatasaray Maçı, 22 Ocak'ta Oynanacak
Galatasaray, Swansea'nin Yıldızı Wilfried Bony'nin Transferine Yakın