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Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

13.02.2022 20:24
Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor 1 günlük aranın ardından Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor 1 günlük aranın ardından Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, cuma günü oynadıkları Altay maçının ardından bir günlük ara verdikten sonra Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacakları Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Kondisyon çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan sakatlığı bulunan Çaykur Rizespor'un yedek file bekçisi Tarık Çetin antrenmana katılmazken, Gökhan Akkan, Fernando Boldrin ve Fabricio Baiano ise takımdan ayrı çalıştı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

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Başakşehir, Rizespor, Altay, Cuma, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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