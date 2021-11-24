Çekicinin çarptığı minibüs şarampole yuvarlandı: 14 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da çekicinin yol kenarında bekleyen minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 9'uncu kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 27 AFH 209 plakalı çekici, yol kenarında bekleyen Fevzi Artık yönetimindeki 63 AAJ 939 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs şarampole düştü. Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Çekici sürücüsünün olay yerinden kaçtığı Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Bekir Şeyhanlı/ İHA)