Çekmeköy'de apartmanların hoparlörlü zil panellerini çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çekmeköy'de 7 apartmanın hoparlörlü zil panelini çalan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 apartmanın girişinde bulunan zil ve diyafon panellerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmada hırsızlık yapan şüphelinin 34 BJV 034 plakalı kiralık otomobili kullandığı tespit edildi. Otomobilin Şişli'den Zeynep A. ve Uğur A. tarafından kiralandığı belirlendi.

Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Uğur A., Esenler'de bulunan bir adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin evinde ve olayda kullandığı kiralık otomobilde yapılan aramada, 4 diyafon ambalajı ile hoparlörlü zil panellerini sökmek için kullandığı aletler ele geçirildi.

Şüphelinin 7 apartmanın hoparlörlü zil panellerini sökerek çaldığı tespit edildi.

Çeşitli hırsızlık suçlarından kaydı olduğu bildirilen Uğur A., Çekmeköy Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.