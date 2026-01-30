Akrabaların tartışması kanlı bitti - Son Dakika
Akrabaların tartışması kanlı bitti

30.01.2026 21:39
İstanbul'da akraba olan iki kişi arasında çıkan tartışmada kan aktı. Akrabalardan biri diğerini pompalı tüfekle yaralayıp, motosikletle kaçtı.

İstanbul Çekmeköy'de akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle vurulan Hakkı K., hastaneye kaldırılırken Oğuz B. motosikletle olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Nalan Sokak'ta bulunan binada meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz B. ile Hakkı K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AKRABASINI POMPALI TÜFEKLE YARALADI

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Oğuz B., pompalı tüfekle Hakkı K.'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Hakkı K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli Oğuz B.'nin olayın ardından motosikletle kaçtığı belirlendi. İki kişi arasında önceden husumet bulunduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

