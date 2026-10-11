Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı! Dikkat çeken Erdoğan detayı - Son Dakika
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Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı! Dikkat çeken Erdoğan detayı

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Cemil Tugay, AK Parti\'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı! Dikkat çeken Erdoğan detayı
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AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kararının perde arkasını anlattı. Göreve geldiğinde İZBETON'un borç batağında olduğunu belirten Tugay, İzmir'e verdiği sözleri yerine getirmek için hükümet desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Külliye'deki görüşmesine de değinen Tugay, "Tanıdığım Tayyip Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm" diyerek Erdoğan'ın kişiliğinden etkilendiğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiş sürecini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Yeni Asır'a konuşan Tugay, belediyenin içinde bulunduğu mali sorunların ve İzmir'in yatırım ihtiyaçlarının kararında etkili olduğunu belirtti.

"İZBETON ANORMAL BİR BORÇ BATAĞINA SAPLANMIŞTI"

Göreve geldiğinde belediyenin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Tugay, devraldığı tabloyu şu sözlerle anlattı:

"İki buçuk senedir belediye başkanıyım ve bu sürede gerçekten çok çabaladım. Göreve geldiğimde iyi durumda bir belediye devralmadım. Kimseyi şikayet etmek için söylemiyorum ama herkesin gözü önünde yaşanan gerçekler var. Maddi sıkıntıları bir tarafa; gerçekten plansız, programsız, adeta kadrosuz, sorunların biriktiği bir şehir ve belediye teslim aldım."

Belediye hizmetlerine yönelik şikayetlere de değinen Tugay, özellikle İZBETON'un mali durumuna dikkat çekti:

"Göreve geldiğimde İZBETON gerçekten anormal bir borç batağına saplanmıştı. Kentsel dönüşüm projelerini ellerine yüzlerine bulaştırmışlar ve sonrasında iş işten çıkılmaz bir hale gelmiş."

Tugay, görevde geçirdiği iki buçuk yılda belediyenin bütçesini denkleştirdiğini, kadroyu toparladığını ve kurumu daha iyi bir duruma getirdiğini ifade etti.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRMEMİZ LAZIM"

İzmir'de çözüm bekleyen sorunların devam ettiğini belirten Tugay, görev süresinin kalan bölümünde yatırımları hayata geçirmek istediğini söyledi.

Trafik, ulaşım ve altyapı alanlarında yapılması gereken çalışmalar bulunduğunu anlatan Tugay, kentin bazı bölgelerinde kanalizasyon ve arıtma ihtiyacının sürdüğünü belirtti.

İçme suyu şebekesinin yenilenmesi gerektiğini ifade eden Tugay, susuzluk riskine karşı deniz suyu arıtma tesisleri kurulmasının da önemli olduğunu vurguladı.

"BİR YOL AYRIMINA GELDİM"

AK Parti'ye geçme kararını hangi düşüncelerle aldığını açıklayan Tugay, İzmir'e verdiği sözleri yerine getirebilmek için hükümet desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Tugay, karar aşamasında yaşadığı ikilemi şu ifadelerle anlattı:

"Ya iki buçuk sene daha mevcut şartlar içerisinde elimden geleni yapacağım ama muhtemelen verdiğimiz sözleri yerine getiremeyeceğiz, İzmir'in çok önemli sorunlarını çözemeyeceğiz ve yine sorunlu bir İzmir'i benden sonraki döneme bırakacağım... Ya da gerçekten iyi niyetli olduğuna bir şekilde kanaat getirdiğim insanlar, AK Parti hükümeti, İzmir'e yardımcı olacaksa onlarla birlikte çalışayım."

Tugay, İzmirliler için en doğru seçeneğin hükümetle birlikte çalışmak olduğuna kanaat getirdiğini ve bu nedenle kararını verdiğini dile getirdi.

"ERDOĞAN'IN KİŞİLİĞİNDEN ETKİLENDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Külliye'de gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Tugay, bu buluşmadan önce Erdoğan'la yalnızca bir kez karşılaştığını söyledi.

Havalimanındaki karşılamada Erdoğan'ın elini sıktığını ve kendisini tanıttığını belirten Tugay, asıl tanışmalarının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiğini anlattı.

Görüşmede Erdoğan'ın İzmir'deki çalışmalara ilişkin bilgisine şaşırdığını ifade eden Tugay, şunları söyledi:

"Fakat Külliye'deki görüşmemizde benim o tahmin ettiğim, tanıdığım Tayyip Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Mesela İzmir'de geçmişte yapılan işlere hakimdi, çok enteresan. Uzun zaman önce yapılmış işleri hatırlıyor, biliyor, takip ediyor."

"BABACAN VE DOĞAL BİR YAKLAŞIMI VARDI"

Erdoğan'ın deprem konusundaki değerlendirmelerine de değinen Tugay, Cumhurbaşkanı'nın kendisine hak verdiğini belirtti.

Tugay, görüşmeye ilişkin izlenimlerini şu sözlerle aktardı:

"Ben karşımda çok dolu, saygın; üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim."

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