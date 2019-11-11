Son Dakika Haberleri: Cengiz Ünder denedi ama olmadı!
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Cengiz Ünder denedi ama olmadı!

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakibi Roma, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında Parma'ya deplasmanda 2-0 yenildi.

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Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakibi Roma, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında Parma'ya deplasmanda 2-0 yenildi.


Parma'daki Ennio Tardini Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım, Roma kalesinde daha tehlikeli pozisyonlar yakalasa da devre arasına golsüz beraberlikle girildi.


Ev sahibi ekibin 68. dakikada gelişen atağında, oyuna 45. dakikada dahil olan Mattia Sprocati, Parma'yı 1-0 öne geçirdi.


Oyuna 65. dakikada Javier Pastore'nin yerine dahil olan milli futbolcu Cengiz Ünder ile son dakikalarda fırsatlar yakalayan Roma, bunları değerlendiremedi.


Karşılaşmanın son anlarında Parma, 90 3. dakikada Andreas Cornelius ile bir gol daha bularak maçı 2-0 kazandı.


Bu sonuçla, son 3 haftadır maçlarını kazanarak çıkış yakalayan Roma'nın galibiyet serisi Parma deplasmanında sona erdi. 22 puanda kalan sarı-kırmızılı başkent takımı, 3. sırada girdiği 12. hafta sonunda puan tablosunda 6. sıraya kadar geriledi.


Ev sahibi Parma ise aldığı galibiyetle puanını 17'ye çıkartarak, 8. sıraya yükseldi.


Roma'da forma giyen bir diğer milli futbolcu Mert Çetin ise kırmızı kart cezalısı olduğu için Parma maçı kadrosunda yer almadı.

Cengiz Ünder, Başakşehir, Parma, Roma, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:22 
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