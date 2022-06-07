AFAD , Çerkeş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Türk Kızılay ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Çerkeş ilçesinde sağanak sonrası Ulusu Çayı taştı - Son Dakika

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