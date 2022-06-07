Çerkeş ilçesinde sağanak sonrası Ulusu Çayı taştı - Son Dakika
Üye Girişi

Çerkeş ilçesinde sağanak sonrası Ulusu Çayı taştı

07.06.2022 20:27
Çerkeş ilçesinde sağanak sonrası Ulusu Çayı taştı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sağanak etkili oldu.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede öğleden sonra etkisini gösteren sağanak sonrası Ulu su Çayı'nın bir bölümü taştı.

Ulusu Mahallesi'nde bulunan bazı ev ve ahırları su bastı.

Çerkeş Belediyesi ekiplerince, taşkın yaşanan bölgelerde su tahliye edilmeye çalışılıyor.

AFAD, Çerkeş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Türk Kızılay ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

Belediye Başkanı Hasan Sopacı, bölgede incelemede bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çerkeş ilçesinde sağanak sonrası Ulusu Çayı taştı
Çerkeş ilçesinde sağanak sonrası Ulusu Çayı taştı
Çerkeş ilçesinde sağanak sonrası Ulusu Çayı taştı
Çerkeş ilçesinde sağanak sonrası Ulusu Çayı taştı
Çerkeş ilçesinde sağanak sonrası Ulusu Çayı taştı

YORUMLAR
500
Zor anlar kameraya yansıdı! Ankara'daki selde vatandaşın yüzerek kaçmaya çalıştığı görüldü Zor anlar kameraya yansıdı! Ankara'daki selde vatandaşın yüzerek kaçmaya çalıştığı görüldü Ankara'daki sağanak nedeniyle gözlük fabrikasındaki 11 kişi yaralandı Ankara'daki sağanak nedeniyle gözlük fabrikasındaki 11 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Çankırı, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerkeş ilçesinde sağanak sonrası Ulusu Çayı taştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:27 Kazanması kesin gözüyle bakılıyordu, bir anlık hatası sonrası beyin kanaması geçirdi
20:05 Ümit Özdağ'ın açıklamalarına öfkelenen Bakan Koca: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez
19:45 Bakanı Nebati, Hazine nakit dengesine ilişkin verileri paylaştı: Mayısta 149 milyar TL fazla verdi
19:38 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüştü! Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ele alındı
19:07 Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belirlendi! Sonuçta sürpriz isimler yer aldı
19:05 Galler'de böcek ve sürüngen gibi alternatif protein ürünleri gençler üzerinde denenecek
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 20:37:44. #1.12#
SON DAKİKA: Çerkeş ilçesinde sağanak sonrası Ulusu Çayı taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement