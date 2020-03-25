ÇESOB Başkanı Gürü,

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen işletmeler için kısa çalışma ödeneği başvuruları başladı. Ancak kısa çalışma ödeneğinin şartları kolaylaştırılarak yeniden düzenlendi. Başvuruların İş-Kur'a elektronik ortam üzerinden yapılacağı ödenekte çalışanlara İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenecek.



Konuyla ilgili bir açıklamada yapan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, koronavirüs salgınından on binlerce işletmenin olumsuz etkilendiğini belirterek, işletmelerde çalışanların mağduriyet yaşamaması için hayata geçirilen kısa çalışma ödeneğinin şartlarının kolaylaştırılarak yeniden düzenlendiğini kaydetti.



Gür, kısa çalışma ödeneğinden daha önce kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanların yararlanabildiğini belirterek, "Yeni yapılan düzenlemeyle uygulama şartları kolaylaştırıldı. Bu kapsamda 600 gün şartı 450 güne, 120 gün şartı da 60 güne düşürüldü. Ayrıca işverenler için mevcut istihdamı koruma şartı da getirildi" dedi.



ÇESOB Başkanı Recep Gür ayrıca, kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak isteyen işverenlerin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İş-Kur) için özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvurabileceğini de sözlerine ekledi. - ÇORUM