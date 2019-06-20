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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum afet bölgesinde

2 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrasında bölgeyi yerinde incelemek üzere Araklı'ya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum afet bölgesinde, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrasında bölgeyi yerinde incelemek üzere Araklı'ya geldi. Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen 7 kişinin ölümü, 3 kişinin kaybolması, 4 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan selin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgeyi incelemek için Araklı'ya geldi. İlk olarak Araklı Kaymakamlığı'na uğrayan Bakan Kurum burada kriz masasından brifing alarak bölgeye harita üzerinde incelemeler yaptı. Kurum, brifingin ardından selde hayatını kaybeden Mehmet Cevahir'in öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazına katılmak üzere Araklı Merkez Hacı Hasan Küçük Camii'ne geçti. Kurum, cenaze namazının ardından selde bir iş yeri ve 4 evin yıkıldığı, bir okul ve 12 evin ise hasar gördüğü Çamlık Mahallesi'nde incelemelerde bulunması bekleniyor.
(Hasan Fehmi Demir – Resul Yanbul/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:25 Kaynak: İHA
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