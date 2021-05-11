Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'ın 'Aşk' pozu, takipçilerini ikiye ayırdı

Rol aldığı her projeyle adından söz ettiren Ceyda Düvenci, tam kapanma sürecinde eşi Bülent Şakrak ve iki çocuğuyla evde zaman geçiriyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Düvenci, eşiyle romantik bir paylaşım yaptı.

POZU TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Instagram'da 2,8 milyon takipçisi bulunan Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'ı dudağından öptüğü bir pozu paylaştı. Oyuncu paylaşımına da "Çünkü sonsuz aşk bunu gerektirir. Aşkına sıkı sıkı sarıl" notunu ekledi. Düvenci paylaşımını romantik bunlar takipçilerinin yanı sıra "Bu dönem bunu paylaşmaya ne gerek vardı" ve "Özelini gidin evinizde yaşayın, burada değil" gibi eleştiriler de geldi.