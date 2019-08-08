Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'a ziyaret

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Son dakika! Bahçeli: HDP'nin Kaz Dağları için Su ve Vicdan nöbetine girmesi tiyatrodur

Erdoğan'ın "Tanımayacağız" çıkışına Kırımlı Senatör Tsekov'dan yanıt: O kadar önemli değil