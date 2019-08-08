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Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'a ziyaret

20 dakika önce

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ı ziyaret etti.

Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'a ziyaret, System.String[]
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ı ziyaret etti.
Aydar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
İlçenin sorunlarının çözümü noktasında tüm kurumlarla iş birliğine hazır oldukları belirten Aydar, Ceyhan'a hizmet etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve bundan sonra da yapacaklarını ifade etti.
Firik de çalışmaları hakkında Aydar'a bilgi verdi.
Anadolu Ajansı, Kadir Aydar, Ceyhan, Firik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:58 Kaynak: AA
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