Ceylan Karavil'de Yeni Yıl Çoşkusu

Yeni yılın simgesi olan Noel Baba ve bando takımı ile vatandaşları karşılayan Ceylan Karavil AVM yeni yılı coşkuyla kutlandı.

Yeni yılın simgesi olan Noel Baba ve bando takımı ile vatandaşları karşılayan Ceylan Karavil AVM yeni yılı coşkuyla kutlandı.



Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM'de, yılbaşı Noel Baba ve bando takımı ile coşkuyla kutlandı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşen kutlamada çocuklar Noel Baba ile fotoğraf çekinerek bando takımının ezgileriyle oynadı. Yılbaşında da vatandaşları unutmayan Ceylan Karavil AVM gelen misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı. - DİYARBAKIR

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