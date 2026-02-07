Cezayir BAE Hava Anlaşmasını Feshediyor

Cezayir'in, Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) imzalanan hava hizmetleri anlaşmasının feshi için gerekli prosedürleri başlattığı bildirildi.
Cezayir resmi ajansı APS'de yer alan haberde konuya ilişkin bilgi verildi.
Haberde, Cezayir ile BAE arasında 13 Mayıs 2013'te Abu Dabi'de imzalanan hava hizmetleri anlaşmasının feshedilmesine yönelik işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.
