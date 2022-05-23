Cezayir'de "2022 Kasırgası" adıyla deniz tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Cezayir'de "2022 Kasırgası" adıyla deniz tatbikatı yapıldı

23.05.2022 23:13
Cezayir'de "2022 Kasırgası" adıyla deniz tatbikatı yapıldı

Cezayir Deniz Kuvvetleri, ülkenin batısında "2022 Kasırgası" adı altında askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Cezayir Deniz Kuvvetleri, ülkenin batısında "2022 Kasırgası" adı altında askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Cezayir Savunma Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha, ülkenin batı bölgesinde yer alan Mers-el Kebir Üssü'nde yapılan tatbikatı yönetti.

Deniz Kuvvetleri birliklerinin denizaltıları ve uçaklar kullandığı tatbikata Kara Kuvvetleri birlikleri de katıldı.

Tatbikat kapsamında deniz yüzeyindeki hedeflere karşı gerçek mühimmatlar kullanıldı.

Cezayir'in en büyük deniz üssü olarak bilinen Mers el-Kebir Üssü, ülkenin Fas ve İspanya ile sınır olan batı kıyısında yer alıyor.

Cezayir ordusu, Eylül 2021'de de Mers el-Kebir Üssü'nde benzer bir tatbikat gerçekleştirmişti.

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Kaynak: AA

Genelkurmay Başkanı, Tatbikat, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de '2022 Kasırgası' adıyla deniz tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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