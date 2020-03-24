Cezayir'de Anayasa değişikliği çalışmaları Kovid-19'a takıldı - Son Dakika
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Cezayir'de Anayasa değişikliği çalışmaları Kovid-19'a takıldı

7 saat önce

Cezayir'de aralık ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında hız kazanan Anayasa değişikliği süreci, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) engeline takıldı.

Cezayir'de Anayasa değişikliği çalışmaları Kovid-19'a takıldı, System.String[]

Cezayir'de aralık ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında hız kazanan Anayasa değişikliği süreci, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) engeline takıldı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Anayasa Uzmanlar Komitesi Başkanı Ahmed Araba'nın sunduğu Anayasa değişikliğine ilişkin taslak metni bugün teslim aldı.

Taslak metinde yer alan değişikliklere ilişkin herhangi bir detay vermeyen Cumhurbaşkanlığı, daha önceden planlandığı gibi taslak metnin sivil toplum ve kamuoyuyla paylaşılarak tartışılmaya açılması aşamasının salgın nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri göz önüne alınarak, bu belgenin ulusal kanaat önderleri, siyasi parti liderleri, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve basına sunulması ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Cezayir'de şu ana kadar 230 koronavirüs vakası tespit edilirken, 17 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Cezayir makamları, Kovid-19 önlemleri kapsamında, salgının etkisini gösterdiği El-Büleyde bölgesini karantina altına aldı.

Cezayir'de Anayasa değişikliği çalışmaları

Cezayir'de kitlesel protestoların tetiklediği ve yıl boyunca köklü değişimlere yol açan olayların ardından Aralık 2019'da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, adayların tamamı için Anayasa değişikliği ortak vaat olarak öne çıktı.

Cumhurbaşkanı seçilen Abdülmecid Tebbun, Anayasa değişikliğine ilişkin taslağı hazırlamak üzere 15 hukuk uzmanından oluşan bir komiteyi görevlendirmişti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Danışmanı Muhammed Lakab, daha önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, taslak metnin önce kamuoyunda tartışılmaya açılacağını belirtmişti.

Tebbun da önceki açıklamalarında, Anayasa değişikliği maddelerinin "kapsamlı" olduğunu belirterek, ilgili taraflardan tekliflerin değerlendirilmesinin ardından taslak metnin önce parlamentoya sonra da halkoyuna sunulacağını söylemişti.

Cezayir'de önceki Anayasa değişiklikleri eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın üçüncü dönem cumhurbaşkanı olmasının önünü açmak için 2009 ve 2014 yıllarında gerçekleşmişti.

Buteflika döneminde yapılan bu değişiklikler, Cumhurbaşkanlığına yürütme ve yargıda geniş yetkiler tanımasıyla muhalifler tarafından sıkça eleştirilmiş, sistemdeki tıkanıklıkların gerekçeleri arasında gösterilmişti.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:48 Kaynak: AA

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