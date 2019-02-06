Son Dakika Haberleri: Cezayir'de "Okulda Namaz Kılınması Yasağı" Tepkiye Yol Açtı

Cezayir'de "Okulda Namaz Kılınması Yasağı" Tepkiye Yol Açtı

1 saat önce

Cezayir Eğitim Bakanı Nuriye bin Gabrit'in okullarda namaz kılınmasının cezalandırılmasına ilişkin açıklaması ülkede tartışmalara yol açtı.

Cezayir'de
Cezayir Eğitim Bakanı Nuriye bin Gabrit'in okullarda namaz kılınmasının cezalandırılmasına ilişkin açıklaması ülkede tartışmalara yol açtı.

Bin Gabrit, Burc Buariric ilindeki ziyareti sırasında gazetecilerin, Fransa'nın başkenti Paris'teki Uluslararası Cezayir Okulu'nda bir öğrencinin kurum içinde namaz kıldığı gerekçesiyle cezalandırılması olayına ilişkin yöneltilen soruyu, "Öğrenciler, okullara eğitim için gidiyor, başka bir şey için değil. Bu uygulamanın (namaz) yeri okul değil, evdir." diye cevapladı.

Bu açıklamadan birkaç gün önce Eş-Şuruk gazetesinin haberine göre, Bin Gabrit düzenlenen bir toplantıda milli eğitim müdürlerine okullardaki ibadethanelerin kapatılması ve bu bölümlerin, eğitim kurumlarındaki sınıflara dönüştürülmesi talimatını verdi.

Cezayirli Müslüman Alimler Derneği'nden tepki

Cezayirli Müslüman Alimler Derneği, Bakan Bin Gabrit'in açıklamalarını kınayarak, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bu açıklama karşıtı kampanya başlattı.

Dernek Başkanı Abdurrazık Kasum, El-Basair gazetesinde konuya ilişkin kaleme aldığı makalede, bu uygulamanın, Siyonist hapishanelerinde, faşist rejimlerde bile yapılmadığına işaret ederek, bu durumun Cezayirli anne-babalar ile Fransa'daki Cezayirlilerin kendi devletlerine karşı bir tutum alabileceğine dikkati çekti.

Dernek tarafından yayımlanan başka bir bildiride ise 1991'de çıkan eğitim kurumları yönetmeliğinin 21'inci maddesine göre eğitim kurumlarında yönetimin ibadet mekanı tahsis etmesi gerektiği hatırlatıldı.

Din İşleri Bakanı'ndan yalanlama

Din İşleri Bakanı Muhammed İsa ise düzenlediği basın toplantısında, eğitim kurumlarında namaz yasağı olduğuna ilişkin bilgisi olmadığını söyledi.

Eğitim kurumlarında İslami inancın hedef alındığına ilişkin haberleri kabul etmediğini söyleyen İsa, Din İşlerinden Sorumlu Bakanlığın, İslam eğitimiyle ilgili öğrencilere yönelik metinlerin hazırlanmasında Eğitim Bakanlığı'yla birlikte devamlı çalışma içinde olduğunu aktardı.

Eğitim Bakanı Nuriye bin Gabrit, daha önce de dini derslere ait olanlar dışında okul kitaplarının girişinde yer alan besmelenin kaldırılması kararını öne sürmüştü. Cezayir'de Eğitim Bakanlığının okul kitaplarının girişinde yer alan "besmele" ibaresinin kaldırılması kararı, ülkedeki "okullarda Arap-İslam kimliğinin silinmeye çalışıldığı" tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:13 Kaynak: AA

Fransa, Cezayir, Güncel
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