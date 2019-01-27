CHP Adayı Ömer Günel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Açılışına Katıldı
10 dakika önce
CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin yeni ofis binasının açılışına katıldı.
CHP Kuşadası
Belediye Başkan Adayı Ömer Günel
, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
'nin yeni ofis binasının açılışına katıldı.
Açılışta konuşan Ömer Günel "Atatürkçü Düşünce Derneği
ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi dernekler Cumhuriyet Halk Partisi
'nin en güçlü müttefikleridir. Her zaman yanınızda ve destekçiniziz." dedi.
Çağdaş yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Çilen Melek Karakuş yoğun temposu içinde bile destek olup geldiği için Ömer Günel' e teşekkürlerini iletti.
Başkan Adayı Ömer Günel derneğin keçe grubu tarafından yapılmış Kuşadası El Heykeli temalı keçe tablo çalışmasını satın aldı. ÇYDD Başkanı Çilen Melek Karakuş hem keçe tablonun hazırlanmasında emeği geçen Öğretmen Hatice
Çağlaya hem de destek amaçlı bunu satın alan Ömer Günel'e teşekkür etti.
Ömer Günel, "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin gösterdiği fedakarlık ve çalışmaların yanında benimki ufacık bir katkı. Ben size teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:22 Kaynak: İHA
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