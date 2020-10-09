CHP Ankara Güdül'de esnafın problemlerini dinledi - Son Dakika

CHP Ankara Güdül'de esnafın problemlerini dinledi

09.10.2020 09:53
CHP Ankara Güdül'de esnafın problemlerini dinledi, System.String[]

CHP Ankara İl Başkanı Av. Ali Hikmet Akıllı beraberindeki CHP Heyeti Ankara Güdül ilçesindeki esnafın, çiftçilerin sorunlarını yerinde ziyaret ederek, sıkıntılarını kendi ağızlarından dinledi.

CHP Ankara İl Başkanı Av. Ali Hikmet Akıllı beraberindeki CHP Heyeti Ankara Güdül ilçesindeki esnafın, çiftçilerin sorunlarını yerinde ziyaret ederek, sıkıntılarını kendi ağızlarından dinledi.

CHP Güdül İlçe Başkanı Ömer Güney'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete CHP PM üyesi Semra Dinçer, İl Başkan Yardımcıları Deniz Çakır, Caner Canönde, Ali Rıza Çalış, Aysun Palalı Köktaş, Atilla Ilıman, Kemal Kaplan, Önder Karaulus, Nurullah Ünsal, İl Meclis Üyeleri, İl Disiplin Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları da katıldı.

CHP Heyeti ilk olarak Güdül Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Heyet daha sonra çarşı esnaflarını ve pazarcıları ziyaret ederek sorunları yerinde dinledi. Geleneksel yöntemlerle yapılan Güdül Leblebisinin belki de son temsilcileri ile bir araya gelindi. Ardından CHP heyeti Boyalı Köyü'nü ziyaret etti. Boyalı Köyü Muhtarı Bahriye Süer ve beraberindekilerle yapılan geniş katılımlı toplantıda köyün durumu hakkında bilgi alındı, istek ve talepleri dinlendi. Burada kadınların yaptığı konserve, reçel vb ürünleri de yerinde görüldü.

Tahtacı Örencik Köyü'ndeki muhtar, dernek başkanı ve yerel halk ile bir araya gelerek sohbet eden, dertlerini ilk ağızdan dinleyen CHP Heyeti burada yöreye ait kapama ocaklarını da yerinde ziyaret etti.

Güdül ilçesine yapılan ziyaretlerin bitiminde açıklama yapan İl Başkanı Akıllı, toplumun her kesimi ile görüşeceklerini, sorunlarını bizzat yaşayan kişilerden yüz yüze dinleyerek parti olarak çözümlerini anlatmaya devam edeceklerini belirtti. - ANKARA

CHP Ankara Güdül'de esnafın problemlerini dinledi
CHP Ankara Güdül'de esnafın problemlerini dinledi

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Hikmet Akıllı, Ankara, Güdül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP Ankara Güdül'de esnafın problemlerini dinledi - Son Dakika

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