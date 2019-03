CHP Belediye Başkan Adayına Tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar'a tepki gösterdi.

Başkan Sözen yaptığı açıklamada, dün Adana'da şehit aileleri için yemeğe davet eden Millet İttifakının CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar'ın CHP'yi, HDP ve PKK ile ittifak yaptığı için eleştiren şehit eşini yuhalattığını söyledi.



CHP'li adayı ve o salonda şehit eşini yuhalayanları tutumlarından dolayı kınadığını işaret eden Sözen, şöyle konuştu:



"Görevi, makamı, yetkisi ne olursa olsun hiç kimse bu vatan için bedel ödemiş şehitlerin geride bıraktığı emanetlerine hakaret etme hakkına ve haddine sahip değildir. Böyle tutum içinde bulunanlara vatanını bayrağını seven, aziz şehitlerine sahip çıkan milletimiz en sert cevabı verecektir. Orada tepki gösteren şehidimizin eşinin tepkisi asla bireysel bir tepki değildir. O şehidimizin eşi, vatanını, bayrağını, devletini ve milletini seven halkımızın duygularına tercüman olmuştur. Şehit ailelerine ve gazisine her zaman sahip çıkan Adana halkı en güzel cevabı 31 Mart günü sandıkta verecektir. Şehidimizin eşine hakaret etmenin cezasını en ağır şekilde ödetecektir."

