CHP'de Kadıköy, Kartal ve Silivri Yeniden Masada
52 dakika önce
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme sürecinde Kadıköy, Kartal ve Silivri ilçelerinin belediye başkan adaylarının Parti Meclisi'nde yeniden oylanacağı belirtiliyor.
Cumhuriyet Halk Partisi
'nde 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme sürecinde Kadıköy
, Kartal
ve Silivri
ilçelerinin belediye başkan adaylarının Parti Meclisi'nde yeniden oylanacağı belirtiliyor. CHP
'de 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme süreci devam ediyor. 2 Şubat'ta toplanması beklenen Parti Meclisi'nde, Kadıköy, Kartal ve Silivri belediye başkan adaylarının yeniden oylanacağı belirtiliyor. Parti çevrelerinde, Kadıköy'de Aykurt Nuhoğlu
'nun, Kartal'da Altınok Öz
'ün ve Silivri'de Özcan Işıklar
'ın adaylığının parti meclisinde oylanacağı vurgulanıyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 Kaynak: İHA
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