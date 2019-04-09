CHP Gençlik Kolları Üyesi Maganda Kurbanı Oldu
35 dakika önce
Adana'nın Ceyhan ilçesinde restoran sahipleriyle tartışıp rastgele ateş açan şahsın yaraladığı 5 kişiden biri olan CHP Adana İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Ziyacan Dedeoğlu, hayatını kaybetti.
Adana
'nın Ceyhan
ilçesinde restoran sahipleriyle tartışıp rastgele ateş açan şahsın yaraladığı 5 kişiden biri olan CHP
Adana İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Ziyacan Dedeoğlu, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay 4 Nisan
Perşembe günü Büyükkırım Mahallesi Sait Akman Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelip bir süre içki içen Murat Ç., daha sonra restoran sahibinden para istedi. Ancak para alamayan şahıs, restorandan ayrıldıktan bir süre sonra pompalı tüfekle tekrar gelerek rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu restoran sahibi Yusuf Kayagan ile iş yerinde bulunan Mahir Karataş
, Ziyacan Dedeoğlu, Ali Kızılırmak
ve Bora
Caf yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise yakalanıp tutuklandı.
Yaralılardan CHP Adana İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olan Ziyacan Dedeoğlu 6 günlük yaşam mücadelesine bugün yenik düştü. Dedeoğlu'nun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:45 Kaynak: İHA
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