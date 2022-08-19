Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Nurettin Canikli, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'ndan, Annesini Kaybeden AKP Genel Başkan Yardımcısı Canikli'ye Başsağlığı Telefonu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.