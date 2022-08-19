CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Ayşe Canikli'yi kaybeden AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi telefonla aradı ve başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Ayşe Canikli'nin vefatı nedeniyle, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi telefonla aradı. Ayşe Canikli'ye Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'ndan, Annesini Kaybeden AKP Genel Başkan Yardımcısı Canikli'ye Başsağlığı Telefonu - Son Dakika