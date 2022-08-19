Kılıçdaroğlu'ndan, Annesini Kaybeden AKP Genel Başkan Yardımcısı Canikli'ye Başsağlığı Telefonu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan, Annesini Kaybeden AKP Genel Başkan Yardımcısı Canikli'ye Başsağlığı Telefonu

19.08.2022 00:48
Kılıçdaroğlu'ndan, Annesini Kaybeden AKP Genel Başkan Yardımcısı Canikli'ye Başsağlığı Telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Ayşe Canikli’yi kaybeden AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’yi telefonla aradı ve başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Ayşe Canikli'yi kaybeden AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi telefonla aradı ve başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Ayşe Canikli'nin vefatı nedeniyle, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi telefonla aradı. Ayşe Canikli'ye Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan, Annesini Kaybeden AKP Genel Başkan Yardımcısı Canikli'ye Başsağlığı Telefonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan, Annesini Kaybeden AKP Genel Başkan Yardımcısı Canikli'ye Başsağlığı Telefonu - Son Dakika
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