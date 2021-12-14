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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

14.12.2021 22:45
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmak isteyip istemediğine ilişkin soruya, "İttifak kabul ederse bir sorun yok" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmak isteyip istemediğine ilişkin soruya, "İttifak kabul ederse bir sorun yok" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, Haber Global TV'de Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şöyle yanıt verdi:

"İttifak kabul ederse bir sorun yok. Bir ittifakımız var, ittifakın liderleri hiç bu konu ile ilgili bir araya gelmedi ve hiç konuşmadık. Dolayısıyla benim onlar adına konuşmam söz konusu olamaz. İttifak kabul ederse adaylık konusunu, tabii bundan onur duyarım ama bu konu hiç konuşulmadı ve görüşülmedi. O yüzden bu konuda bireysel olarak karar vermek doğru değil. Bir araya gelip, oturup konuşmamız ve ondan sonra karar vermemiz gerekiyor. Biz demokrasiyi savunuyoruz, karşı tarafta Cumhur İttifakı'nda demokrasi yok, otoriter bir anlayış var. Bir kişi karar veriyor ve ona biat ediliyor. Dolayısıyla onlarınkiyle bizim atmosferimiz çok farklı."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim" sözlerinin hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Bu konularda yorum yapmak doğru değil. İttifakın kendi içindeki özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmak doğru değil. Sayın Akşener başbakanlığa yakışır. Devlet deneyimi vardır, bakanlık da yapmıştır. Dolayısıyla yaptığı açıklama hepimizin dikkatinde olan bir açıklamadır." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Candaş Tolga Işık, CHP Genel Başkanı, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


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