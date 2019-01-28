CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu İstifasını Geri Çekti
1 saat önce
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, resmi Twitter hesabından attığı 2 tweetle il başkanlığı görevinden istifasını geri çektiğini açıkladı.
CHP İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
, resmi Twitter
hesabından attığı 2 tweetle il başkanlığı görevinden istifasını geri çektiğini açıkladı.
Kaftancıoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle:
1- Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım.
2. İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul'a olan sorumluluğum gereği görevime ve mücadeleme devam ediyorum. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:44 Kaynak: DHA
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