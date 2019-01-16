Son Dakika Haberleri: CHP İzmir'de 4 İlçenin Belediye Başkan Adayını Açıkladı

CHP İzmir'de 4 İlçenin Belediye Başkan Adayını Açıkladı

1 saat önce

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM), İzmir'deki 4 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı.

CHP İzmir'de 4 İlçenin Belediye Başkan Adayını Açıkladı, System.String[]
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM), İzmir'deki 4 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı.

CHP PM toplantısının ardından, İzmir'deki 4 ilçenin belediye başkan adayları netleşti. CHP, İzmir'de 2014 yerel seçimlerinde kaybettiği 8 ilçeden 4'ünde, partiyi seçimlere götürecek isimleri açıkladı. Buna göre, Ödemiş'te Muhittin Cumhur ŞenerAliağa'da Özcan Durmaz, Kemalpaşa'da Rıdvan Karakayalı, Kınık'ta Ahmet Özkan aday gösterildi.

ESKİ İLÇE BAŞKANI ŞİMDİ BAŞKAN ADAYI

Aliağa'da CHP İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Özcan Durmaz, aday gösterildi. Durmaz, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li mevcut Belediye Başkanı Serkan Acar ile yarışacak. Kemalpaşa'dan aday gösterilen isim olan Rıdvan Karakayalı da ilçenin eski belediye başkanı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:56 Kaynak: DHA

Politika
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