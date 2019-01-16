CHP İzmir'de 4 İlçenin Belediye Başkan Adayını Açıkladı
1 saat önce
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM), İzmir'deki 4 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı.
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP
) Parti Meclisi (PM), İzmir
'deki 4 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı.
CHP PM toplantısının ardından, İzmir'deki 4 ilçenin belediye başkan adayları netleşti. CHP, İzmir'de 2014 yerel seçimlerinde kaybettiği 8 ilçeden 4'ünde, partiyi seçimlere götürecek isimleri açıkladı. Buna göre, Ödemiş
'te Muhittin Cumhur Şener
, Aliağa
'da Özcan Durmaz, Kemalpaşa
'da Rıdvan Karakayalı
, Kınık
'ta Ahmet Özkan
aday gösterildi.
ESKİ İLÇE BAŞKANI ŞİMDİ BAŞKAN ADAYI
Aliağa'da CHP İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Özcan Durmaz, aday gösterildi. Durmaz, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP
'li mevcut Belediye Başkanı Serkan Acar
ile yarışacak. Kemalpaşa'dan aday gösterilen isim olan Rıdvan Karakayalı da ilçenin eski belediye başkanı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:56 Kaynak: DHA
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